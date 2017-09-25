Омелян: Кабмин отказался выделить 2,5 млрд гривен на закупку пассажирских вагонов

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины не поддержал инициативу Министерства инфраструктуры о предоставлении 2,5 миллиарда гривен на закупки около сотни пассажирских вагонов. Соответствующее заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет Укринформ .

"В этом году мы впервые за много лет вышли с инициативой, чтобы госбюджет закупил подвижной состав для "Укрзализныци". 2,5 миллиарда гривен должно быть потрачено на закупку около сотни купейных (и плацкартных, - ред.) вагонов. На этом этапе она не поддержана", - заявил Омелян.

При этом глава Мининфраструктуры выразил надежду, что предложение будет поддержано при содействии народных депутатов.

Также министр сообщил, что существующие планы по ремонтам вагонов не покрывают потребностей.

"Об окончательной цифре, мы сможем говорить тогда, когда поймем, когда и на сколько поднимаются тарифы", - отметил Омелян.