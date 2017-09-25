Турчинов об учениях "Запад-2017": Путин показал готовность к наступательной войне

MIGnews.com.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время российско-белорусских учений "Запад-2017" продемонстрировал готовность к наступательной войне. Об этом глава СНБО во время встречи с делегацией парламента Канады.

"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработаны воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", - заявил Турчинов.