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Турчинов об учениях "Запад-2017": Путин показал готовность к наступательной войне
25.09.2017 15:21

Турчинов об учениях "Запад-2017": Путин показал готовность к наступательной войне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время российско-белорусских учений "Запад-2017" продемонстрировал готовность к наступательной войне. Об этом глава СНБО во время встречи с делегацией парламента Канады.

"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработаны воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", - заявил Турчинов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с канадской делегацией заявил, что ежедневно на оккупированные территории Донбасса из России привозят все больше оружия и боеприпасов.

Теги материала: Александр Турчинов, Россия, военные учения, война
Новости СМИ2
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