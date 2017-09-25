Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
ООН: В Крыму ухудшилась ситуация с правами человека
25.09.2017 14:52

ООН: В Крыму ухудшилась ситуация с правами человека

В оккупированном Крыму наблюдается ухудшение ситуации с правами человека. Речь об этом идет в докладе Управления  Организации Объединенных Наций по правам человека.

Согласно документу, в последнее время на полуострове было зафиксировано много серьезных нарушений прав человека, в частности, произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки, и одно внесудебное исполнение.

При этом в ООН выразили мнение, что после аннексии Крыма пострадали все жители Крыма, ведь украинские законы на полуострове были заменены законами Российской Федерации.

"Эти и другие действия имели место в нарушение международного гуманитарного права и прав человека", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в докладе содержится 20 рекомендаций правительству Российской Федерации. В частности, в ООН призывают РФ соблюдать свои обязательства как оккупационную власть, поддерживать права человека для всех и эффективно расследовать предполагаемые пытки, похищения и убийства с участием сотрудников сил безопасности и самообороны Крыма.

"Неспособность преследовать в судебном порядке эти действия и обеспечить подотчетность лишает жертвы надлежащего средства правовой защиты и усиливает безнаказанность, что потенциально поощряет продолжение совершения нарушений прав человека", - отмечается в документе.

Также в ООН отметили недопустимость передачи многих заключенных и задержанных до суда в Российскую Федерацию. Речь идет о противниках референдума в марте 2014 года, журналистах, блоггерах, активистах гражданского общества, сторонниках Меджлиса и крымских татарах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в оккупированном Крыму Железнодорожный районный "суд" приговорил украинского журналиста Николая Семену к 2,5 года условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года.

Теги материала: ООН, Крым, доклад, права человека, нарушения, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [14] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Турчинов об учениях "Запад-2017": Путин показал готовность к наступательной войне
Важное
Турчинов об учениях "Запад-2017": Путин показал готовность к наступательной войне
Турчинов рассказал, что нужно для прекращения ввоза на Донбасс оружия из РФ
Важное
Турчинов рассказал, что нужно для прекращения ввоза на Донбасс оружия из РФ
Московский суд на два месяца продлил арест Сущенко
Важное
Московский суд на два месяца продлил арест Сущенко
Итальянский телеканал опубликовал карту с Крымом в составе России
Важное
Итальянский телеканал опубликовал карту с Крымом в составе России
Российские хакера атаковали более 20 штатов США перед выборами президента
Важное
Российские хакера атаковали более 20 штатов США перед выборами президента
Китай полностью прекращает экспорт газа в Северную Корею
Важное
Китай полностью прекращает экспорт газа в Северную Корею

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика