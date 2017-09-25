ООН: В Крыму ухудшилась ситуация с правами человека

MIGnews.com.ua

В оккупированном Крыму наблюдается ухудшение ситуации с правами человека. Речь об этом идет в докладе Управления Организации Объединенных Наций по правам человека.

Согласно документу, в последнее время на полуострове было зафиксировано много серьезных нарушений прав человека, в частности, произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки, и одно внесудебное исполнение.

При этом в ООН выразили мнение, что после аннексии Крыма пострадали все жители Крыма, ведь украинские законы на полуострове были заменены законами Российской Федерации.

"Эти и другие действия имели место в нарушение международного гуманитарного права и прав человека", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в докладе содержится 20 рекомендаций правительству Российской Федерации. В частности, в ООН призывают РФ соблюдать свои обязательства как оккупационную власть, поддерживать права человека для всех и эффективно расследовать предполагаемые пытки, похищения и убийства с участием сотрудников сил безопасности и самообороны Крыма.

"Неспособность преследовать в судебном порядке эти действия и обеспечить подотчетность лишает жертвы надлежащего средства правовой защиты и усиливает безнаказанность, что потенциально поощряет продолжение совершения нарушений прав человека", - отмечается в документе.

Также в ООН отметили недопустимость передачи многих заключенных и задержанных до суда в Российскую Федерацию. Речь идет о противниках референдума в марте 2014 года, журналистах, блоггерах, активистах гражданского общества, сторонниках Меджлиса и крымских татарах.