Турчинов рассказал, что нужно для прекращения ввоза на Донбасс оружия из РФ

MIGnews.com.ua

На оккупированные территории Донбасса из России ежедневно привозят все больше оружия и боеприпасов. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с главой оборонного комитета Канады Стивеном Фюром.

"Мы понимаем, почему президент РФ Владимир Путин против вооруженной миссии ООН, которая бы контролировала границу с Россией. Потому что только перекрыв границу можно остановить ввоз оружия и боеприпасов из России на оккупированную территорию", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Также глава совета по нацбезопасности подчеркнул, что Россия будет продолжать войну на востоке Украины до тех пор, пока границу не будут полностью контролировать.