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Турчинов рассказал, что нужно для прекращения ввоза на Донбасс оружия из РФ
25.09.2017 14:38

Турчинов рассказал, что нужно для прекращения ввоза на Донбасс оружия из РФ

На оккупированные территории Донбасса из России ежедневно привозят все больше оружия и боеприпасов. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с главой оборонного комитета Канады Стивеном Фюром.

"Мы понимаем, почему президент РФ Владимир Путин против вооруженной миссии ООН, которая бы контролировала границу с Россией. Потому что только перекрыв границу можно остановить ввоз оружия и боеприпасов из России на оккупированную территорию", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Также глава совета по нацбезопасности подчеркнул, что Россия будет продолжать войну на востоке Украины до тех пор, пока границу не будут полностью контролировать.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов во время встречи с главой Всемирного Конгресса украинцев Евгением Чолием заявил, что президент России Владимир Путин не собирается убираться с оккупированной территории, и для него война в Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину.

Теги материала: Александр Турчинов, Донбасс, Россия, оружие
Новости СМИ2
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