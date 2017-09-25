В России напомнили Киеву об особом статусе Донбасса

Предоставление Украине летального оружия не решит конфликт на Донбассе. Такое заявление сделал представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, пишут РИА Новости.
"Правящими кругами Украины предпринимаются попытки приобрести новые виды летального оружия, что является шагом, абсолютно бесполезным для политического урегулирования конфликта", - заявил российский дипломат.
При этом он подчеркнул, что основой политического урегулирования конфликта на востоке Украины является особый статус этих территорий.
"Возникает вопрос: почему со стороны Киева нет действий по продлению и качественному обновлению закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, срок действия которого истекает в октябре. Минские соглашения базируются на том, что такой закон должен быть и действовать на постоянной основе. Особый статус Донбасса - основа политического урегулирования", - отметил Грызлов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что предоставление Киеву летального оружия вызовет напряженность, а не поспособствует урегулированию конфликта на Донбассе.