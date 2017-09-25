Нардепу Довгому вручили обновленное подозрение

Народному депутату Украины Олесю Довгому вручили обновленное подозрение, пишет РБК-Украина.
По полученным данным, вручили подозрение парламентарию в прокуратуре Киева.
"Депутату Олесю Довгому вручены обновленную подозрение", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в июне 2017 года генеральный прокурор Украина Юрий Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого. Народного избранника подозревали в злоупотреблении служебными полномочиями, а именно в причастности к отчуждению 10 участков земли, которые входили в состав "Жукова острова".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко подписал обновленное подозрение народному депутату от депутатской группы "Воля народа" Олесю Довгому.