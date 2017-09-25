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Московский суд на два месяца продлил арест Сущенко
25.09.2017 12:52

Московский суд на два месяца продлил арест Сущенко

Московский городской суд на два месяца продлил срок содержания под стражей задержанному в России украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом сообщил адвокат журналиста Марк  Фейгин в своем Twitter-аккаунте.

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30 ноября", - написал Фейгин.

При этом он подчеркнул, что защита украинца намерена обжаловать данное судебное решение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, адвокат осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что его подзащитного могут обменять на задержанного на Донбассе российского военного Виктора Агеева. Накануне Марк Фейгин заявил, что следственные действия по делу украинца Романа Сущенко вновь приостановили.

Теги материала: Роман Сущенко, Россия, арест, суд
Новости СМИ2
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