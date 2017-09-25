Московский суд на два месяца продлил арест Сущенко

MIGnews.com.ua

Московский городской суд на два месяца продлил срок содержания под стражей задержанному в России украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин в своем Twitter-аккаунте.

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30 ноября", - написал Фейгин.

При этом он подчеркнул, что защита украинца намерена обжаловать данное судебное решение.