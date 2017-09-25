Омелян решил судиться с МАУ

MIGnews.com.ua

Министерство инфраструктуры Украины обратилось в суд с иском против компании "Международные авиалинии Украины". Соответствующее заявление сделал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга, пишет РБК-Украина .

"Иск к МАУ подготовлен. Я считаю это правильным, потому что это вопрос чести и достоинства", - заявил министр.

Вместе с тем Омелян отметил, что расценивает манипуляции со стороны МАУ как признак непорядочности, и что компания не имеет никакого отношения к честной конкуренции.