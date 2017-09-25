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Омелян решил судиться с МАУ
25.09.2017 12:38

Омелян решил судиться с МАУ

Министерство инфраструктуры Украины обратилось в суд с иском против компании "Международные авиалинии Украины". Соответствующее заявление сделал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга, пишет РБК-Украина.

"Иск к МАУ подготовлен. Я считаю это правильным, потому что это вопрос чести и достоинства", - заявил министр.

Вместе с тем Омелян отметил, что расценивает манипуляции со стороны МАУ как признак непорядочности, и что компания не имеет никакого отношения к честной конкуренции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил готовность вынести на очередное заседание правительства представление об увольнении генерального директора госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина. Данный шаг связан с отказом крупнейшей европейской авиакомпании Ryanair выходить на украинский рынок, так как, по мнению лоукостера, Международный аэропорт "Борисполь" нарушил достигнутое ранее соглашение.

 

Теги материала: Владимир Омелян, МАУ, иск
Новости СМИ2
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