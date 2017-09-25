Сарган: В госбюджет поступили первые "миллионы Януковича"

MIGnews.com.ua

Первая часть конфискованных у бывшего президента Украины Виктора Януковича 200 миллионов долларов поступила в государственный бюджет Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Спецконфискация 200 млн мафии Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - отметила Сарган.

Вместе с тем она сообщила, что глава ГПУ Юрий Луценко представил главе Укрэксимбанка решение Сосновского районного суда Черкасс о конфискации денег, а он ее, в свою очередь, выполнил.