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Сарган: В госбюджет поступили первые "миллионы Януковича"
25.09.2017 12:09

Сарган: В госбюджет поступили первые "миллионы Януковича"

Первая часть конфискованных у бывшего президента Украины Виктора Януковича 200 миллионов долларов поступила в государственный бюджет Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Спецконфискация 200 млн мафии Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - отметила Сарган.

Вместе с тем она сообщила, что глава ГПУ Юрий Луценко представил главе Укрэксимбанка решение Сосновского районного суда Черкасс о конфискации денег, а он ее, в свою очередь, выполнил.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральной прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ готова официально объявить спецконфискацию 200 миллионов долларов из средств, которые разворовал бывший президент Украины Виктор Янукович.

Теги материала: ГПУ, Виктор Янукович, деньги, конфискация
Новости СМИ2
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