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Муженко: Решение о поставках оружия из Канады в Украину висит в воздухе
25.09.2017 11:18

Муженко: Решение о поставках оружия из Канады в Украину висит в воздухе

Вопрос о поставках оружия из Канады в Украину висит в воздухе. такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет Укринформ.

По словам главы Генштаба, данный вопрос требует политических решений.

"То, что нам нужно, требует соответствующих политических решений. Этот вопрос висит в воздухе, и мы надеемся, что в ближайшее время он должен спуститься на землю и материализоваться", - заявил Муженко.

При этом он подчеркнул, что накануне встречался с начальником Штаба обороны Канады Джонатаном Вэнсом и обсудил с ним предоставление Украине помощи, в частностипо психологической реабилитации украинских военных.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Канаде парламентская оппозиция пообещала помочь Украине противостоять российской агрессии. Канадские оппозиционные политики поддержали предоставление украинской стороне оборонного оружия.

Теги материала: Виктор Муженко, Генштаб, оружие, Канада
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