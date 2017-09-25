Муженко: Решение о поставках оружия из Канады в Украину висит в воздухе

MIGnews.com.ua

Вопрос о поставках оружия из Канады в Украину висит в воздухе. такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет Укринформ .

По словам главы Генштаба, данный вопрос требует политических решений.

"То, что нам нужно, требует соответствующих политических решений. Этот вопрос висит в воздухе, и мы надеемся, что в ближайшее время он должен спуститься на землю и материализоваться", - заявил Муженко.

При этом он подчеркнул, что накануне встречался с начальником Штаба обороны Канады Джонатаном Вэнсом и обсудил с ним предоставление Украине помощи, в частностипо психологической реабилитации украинских военных.