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В Курдистане происходит референдум о независимости от Ирака
25.09.2017 10:41

В Курдистане происходит референдум о независимости от Ирака

В понедельник, 25 сентября, в иракском Курдистане происходит референдуме о независимости в условиях растущей напряженности и международной оппозиции, сообщает УНН.

Стоит отметить, что центральное правительство в Багдаде, которое выступает против референдума, заявило о контроле над международными пограничными пунктами и международными аэропортами в преддверии голосования.

Кроме этого, правительство Ирака призвало иностранные страны прекратить импортировать нефть из курдского региона.

"Это неконституционное решение против социальной структуры наших граждан. Мы не признаем референдум и его результаты", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, который поклялся никогда не признать распад Ирака.

Около 2065 избирательных участков открыты в течение 10 часов. Согласно избирательной комиссии, в Курдистане и других контролируемых курдами районах на севере Ирака имеют право голоса 5,6 миллиона человек.

Официальные результаты референдума будут обнародованы во вторник.

Как сообщал MIGnews.com.ua, авиация Турции нанесла удары по складам с оружием и тайникам Курдской рабочей партии, которая запрещена в Турции, на севере Ирака. Также Турция требует отменить мероприятие, угрожая санкциями. Представитель президента страны Ибрахим Калин заявил, что проведение референдума в Иракском Курдистане будет иметь серьезные последствия.

Теги материала: Курдистан, референдум, Ирак
Новости СМИ2
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