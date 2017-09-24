Меркель намерена "вернуть избирателей", проголосовавших за ультраправую партию

MIGnews.com.ua

Канцлер Германии и глава Христианско-демократического союза Ангела Меркель прокомментировала итоги выборов в Бундестаг. Об этом сообщает ZDF на своей странице в Twitter.

"Мы - самая успешная политическая сила, у нас есть мандат на формирование правительства, и никто не сможет сформировать его против нас", - сказала она.

Кроме того, Меркель добавила, что партия надеялась получить "лучший результат" на выборах. Также глава Христианско-демократического союза пообещала "вернуть избирателей", которые проголосовали за ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц после того, как были опубликованы предварительные результаты выборов в Бундестаг, заявил, что его партия уходит в оппозицию .