Гройсман назвал условие для повышения пенсий в октябре

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в том случае, если Верховная Рада примет законопроекты по пенсионной реформе в начале октября, пенсии 9 миллионов человек могут быть повышены в том же месяце. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Гройсман добавил, что правительство готово провести необходимые расчеты.

"У парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы сможем сделать расчеты. Это обязанность - депутатов, правительства, президента - дать пенсионерам получить системное повышение пенсий", - сказал он.

Также премьер-министр Украины указал, что сейчас пенсии рассчитываются по показателям 2007 года, назвав это преступлением.

"И если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательства, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров. Мы это сделаем, нам нужны 226 голосов депутатов", - отметил Гройсман.