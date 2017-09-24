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Гройсман назвал условие для повышения пенсий в октябре
24.09.2017 21:12

Гройсман назвал условие для повышения пенсий в октябре

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в том случае, если Верховная Рада примет законопроекты по пенсионной реформе в начале октября, пенсии 9 миллионов человек могут быть повышены в том же месяце. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Гройсман добавил, что правительство готово провести необходимые расчеты.

"У парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы сможем сделать расчеты. Это обязанность - депутатов, правительства, президента - дать пенсионерам получить системное повышение пенсий", - сказал он.

Также премьер-министр Украины указал, что сейчас пенсии рассчитываются по показателям 2007 года, назвав это преступлением.

"И если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательства, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров. Мы это сделаем, нам нужны 226 голосов депутатов", - отметил Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, повышение пенсионных выплат и бюджетных расходов приведет к ухудшению инфляционных ожиданий.

Теги материала: Владимир Гройсман, Верховная Рада, пенсия, повышение, законопроект
Новости СМИ2
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