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Шульц о выборах в Бундестаг: Настал черный день для демократии
24.09.2017 20:56

Шульц о выборах в Бундестаг: Настал черный день для демократии

Партия социал-демократов Германии уходит в оппозицию. Такое заявление сделал ее глава Мартин Шульц после того, как были опубликованы предварительные результаты выборов в Бундестаг. Об этом сообщает DW.

Известно, что Социал-демократическая партия набрала только 20,4% голосов, что более чем на 5% меньше, чем в 2013 году.

Шульц добавил, что его политическая сила прекращает сотрудничество с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель. Также он заявил, что не станет министром в правительстве действующего канцлера, однако вместе со своей партией продолжит защищать идеалы социал-демократии.

Помимо этого, Шульц считает, что сегодняшний день стал "черным для демократии", так как правые популисты из Альтернативы для Германии оказались на третьем месте.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, выборы в Бундестаг в Германии были завершены. Социологи прогнозируют, что первое место займет партия действующего канцлера страны Ангелы Меркель.

Теги материала: Германия, Бундестаг, выборы, Шульц, Ангела Меркель, оппозиция
Новости СМИ2
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