Шульц о выборах в Бундестаг: Настал черный день для демократии

MIGnews.com.ua

Партия социал-демократов Германии уходит в оппозицию. Такое заявление сделал ее глава Мартин Шульц после того, как были опубликованы предварительные результаты выборов в Бундестаг. Об этом сообщает DW .

Известно, что Социал-демократическая партия набрала только 20,4% голосов, что более чем на 5% меньше, чем в 2013 году.

Шульц добавил, что его политическая сила прекращает сотрудничество с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель. Также он заявил, что не станет министром в правительстве действующего канцлера, однако вместе со своей партией продолжит защищать идеалы социал-демократии.

Помимо этого, Шульц считает, что сегодняшний день стал "черным для демократии", так как правые популисты из Альтернативы для Германии оказались на третьем месте.