Партия Меркель уверенно двигается к победе на выборах в Бундестаг

MIGnews.com.ua

Выборы в Бундестаг в Германии были завершены. Социологи прогнозируют, что первое место займет партия действующего канцлера страны Ангелы Меркель. Об этом сообщает DW .

На втором месте окажется Социал-демократическая партия Германии, а на третьем - "Альтернатива для Германии".

Прогнозы социологов о результатах выборов, которые составили на основе опросов и первых подсчетов, были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков.

"Согласно прогнозу института исследований общественного мнения Infratest-dimap, проходной барьер преодолевают шесть политических сил: блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз - 32,5%, Социал-демократическая партия Германии - 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5%, Свободная демократическая партия - 10,5%, "Союз 90/Зеленые" - 9,5%, Левая партия - 9%, другие партии - менее 5%", - говорится в сообщении.