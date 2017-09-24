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Шкиряк опроверг участие украинской ДРГ в покушении на "министра "ДНР"
24.09.2017 18:54

Шкиряк опроверг участие украинской ДРГ в покушении на "министра "ДНР"

Сообщения российских и террористических "СМИ" о задержании шести "украинских диверсантов", которые в субботу, 23 сентября, якобы взорвали в оккупированном Донецке "министра" Александра Тимофеева являются информационным фейком. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Для оправдания своего прямого участия в попытке убийства возможного конкурента в результате внутренних разборок, главарь российско-террористической банды "ДНР" Захарченко и его приспешники, прогнозируемо прибегают к откровенным попыткам ввести в заблуждение всех и вся. Выглядит все это топорно и очень неуклюже", - говорится в сообщении.

Советник министра внутренних дел уверен, что такими действиями главарь "ДНР" и остальные организаторы покушения на Тимофеева пытаются снять с себя ответственность и доказать свою "эффективность". Именно для этого и был запущен фейк об "украинском следе".

"Не сработает, потому что истинную цену этим отморозкам знают все. Раньше-позже, отвечать и будут свидетельствовать о преступлениях РФ в Украине в украинском суде. Конечно, если к тому времени сами не окажутся в "бешеном лифте" ГРУ-ФСБ", - добавил Шкиряк.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, взрыв произошел на проспекте Мира в центральной части оккупированного Донецка.

Теги материала: Донецк, Зорян Шкиряк, взрыв, покушение
Новости СМИ2
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