Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины

MIGnews.com.ua

Средства, которые были выделены из бюджета Соединенных Штатов Америки, недостаточно для того, чтобы значительно повысить обороноспособность Украины. Об этом заявил бывший министр окружающей среды, народный депутат I-IV и VI созывов Юрий Костенко в эфире телеканала NewsOne.

"Это нужно воспринимать как сигнал, чтобы поощрить инвестиции в Украину, в оборонную сферу. В этом смысле это даст кумулятивный эффект. Ведь даже за 500 млн долларов современной техники много не накупишь - она ужасно дорогая", - сказал он.

Также Костенко добавил, что в прошлом году Соединенные Штаты Америки уже предоставляли Украине помощь для повышения обороноспособности.

"К сожалению, Украина этими средствами не воспользовалась, а это 350 млн на производство техники, 200 млн на производство патронов. Мы фактически потеряли эти деньги", - подчеркнул он.