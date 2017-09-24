Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017 18:31

Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины

Средства, которые были выделены из бюджета Соединенных Штатов Америки, недостаточно для того, чтобы значительно повысить обороноспособность Украины. Об этом заявил бывший министр окружающей среды, народный депутат I-IV и VI созывов Юрий Костенко в эфире телеканала NewsOne.

"Это нужно воспринимать как сигнал, чтобы поощрить инвестиции в Украину, в оборонную сферу. В этом смысле это даст кумулятивный эффект. Ведь даже за 500 млн долларов современной техники много не накупишь - она ужасно дорогая", - сказал он.

Также Костенко добавил, что в прошлом году Соединенные Штаты Америки уже предоставляли Украине помощь для повышения обороноспособности.

"К сожалению, Украина этими средствами не воспользовалась, а это 350 млн на производство техники, 200 млн на производство патронов. Мы фактически потеряли эти деньги", - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство Соединенных Штатов Америки еще не приняло окончательное решение о поставках оружия в Украину.

Теги материала: Украина, США, Костенко, помощь, средства
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [23] всего оценили 7
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Лавров заявил, что американцы побоятся атаковать Северную Корею из-за ядерной бомбы
Важное
Лавров заявил, что американцы побоятся атаковать Северную Корею из-за ядерной бомбы
Российские хакера атаковали более 20 штатов США перед выборами президента
Важное
Российские хакера атаковали более 20 штатов США перед выборами президента
США все еще рассматривают вопрос военной поддержки Украины
Важное
США все еще рассматривают вопрос военной поддержки Украины
Белый дом раскрыл детали новых санкций против КНДР
Важное
Белый дом раскрыл детали новых санкций против КНДР
Глава Facebook заявил, что РФ использовала соцсеть для вмешательства в выборы США
Важное
Глава Facebook заявил, что РФ использовала соцсеть для вмешательства в выборы США  Видеорепортаж
Постпред США при ООН: Трамп не хочет развязывать войну с Северной Кореей
Важное
Постпред США при ООН: Трамп не хочет развязывать войну с Северной Кореей

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика