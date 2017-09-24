Иран закрыл воздушное пространство для Иракского Курдистана

MIGnews.com.ua

Иран принял решение о приостановке полетов в аэропорты, которые находятся на территории Иракского Курдистана, по просьбе правительства Ирака. Об этом сообщает Reuters .

Данное решение приняли накануне референдума о независимости Иракского Курдистана, который назначен на 25 сентября.

Кроме того, иранские власти решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов, которые вылетели из аэропортов на территории Иракского Курдистана.