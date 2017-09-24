Иран закрыл воздушное пространство для Иракского Курдистана

Иран принял решение о приостановке полетов в аэропорты, которые находятся на территории Иракского Курдистана, по просьбе правительства Ирака. Об этом сообщает Reuters.
Данное решение приняли накануне референдума о независимости Иракского Курдистана, который назначен на 25 сентября.
Кроме того, иранские власти решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов, которые вылетели из аэропортов на территории Иракского Курдистана.
Как сообщал MIGnews.com.ua, авиация Турции нанесла удары по складам с оружием и тайникам Курдской рабочей партии, которая запрещена в Турции, на севере Ирака. Также Турция требует отменить мероприятие, угрожая санкциями. Представитель президента страны Ибрахим Калин заявил, что проведение референдума в Иракском Курдистане будет иметь серьезные последствия.