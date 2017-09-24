Меркель вместе с супругом проголосовала на выборах в Бундестаг

MIGnews.com.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель отдала свой голос на выборах в Бундестаг, которые проходят в стране в воскресенье, 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Она проголосовала на избирательном участке, который находится на территории университета имени Гумбольдта в Берлине, приехав туда вместе с мужем Иоахимом Зауэром.

Отмечается, что Меркель и ее супруг проголосовали всего за несколько минут, после чего сразу покинули избирательный участок, не сделав никаких заявлений.

До этого на выборах проголосовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от социал-демократов Мартин Шульц. Также свои голоса отдали глава партийного списка "зеленых" Джем Оздемир. В то же время кандидаты в канцлеры от "Альтернативы для Германии" и Свободной демократической партии решили голосовать не публично.