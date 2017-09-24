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Турция уничтожила оружейные склады курдов в Ираке
24.09.2017 16:55

Турция уничтожила оружейные склады курдов в Ираке

Авиация Турции нанесла удары по складам с оружием и тайникам Курдской рабочей партии, которая запрещена в Турции, на севере Ирака. Об этом сообщает DW со ссылкой на генеральный штаб турецких вооруженных сил.

Удары по целям в районе Гара нанесли накануне в ходе продолжающейся операции против Курдской рабочей партии.

Известно, что турецкая армия усиливает присутствие на границе с Ираком в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана, который запланирован на понедельник, 25 сентября.

Турция требует отменить мероприятие, угрожая санкциями. Представитель президента страны Ибрахим Калин заявил, что проведение референдума в Иракском Курдистане будет иметь серьезные последствия. Он добавил, что Совет национальной безопасности Турции принял заявление, где голосование названо незаконным и неприемлемым.

Как сообщал MIGnews.com.ua, военные Соединенных Штатов Америки начали поставки легкого вооружения сирийским курдам.

Теги материала: Турция, Ирак, авиация, оружие, склад, курды
Новости СМИ2
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