Турция уничтожила оружейные склады курдов в Ираке

MIGnews.com.ua

Авиация Турции нанесла удары по складам с оружием и тайникам Курдской рабочей партии, которая запрещена в Турции, на севере Ирака. Об этом сообщает DW со ссылкой на генеральный штаб турецких вооруженных сил.

Удары по целям в районе Гара нанесли накануне в ходе продолжающейся операции против Курдской рабочей партии.

Известно, что турецкая армия усиливает присутствие на границе с Ираком в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана, который запланирован на понедельник, 25 сентября.

Турция требует отменить мероприятие, угрожая санкциями. Представитель президента страны Ибрахим Калин заявил, что проведение референдума в Иракском Курдистане будет иметь серьезные последствия. Он добавил, что Совет национальной безопасности Турции принял заявление, где голосование названо незаконным и неприемлемым.