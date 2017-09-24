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Итальянский телеканал опубликовал карту с Крымом в составе России
24.09.2017 15:59

Итальянский телеканал опубликовал карту с Крымом в составе России

Телекомпания Италии World Fashion Channel Europa S. R. L. разместила на своем сайте карту, на которой оккупированный Крым отнесен к Российской Федерации. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от компании убрать данную карту. Об этом сообщила пресс-служба Национального совета.

"На сайте телекомпании зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированной Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные действия противоречат ч.1 ст.28 Закона Украины "Об информации" и ч.1 ст.7 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, так как они направлены на разжигание вражды и посягательство на территориальную целостность Украины.

В связи с этим регулятор призвал телекомпанию убрать со своего сайта недостоверную карту.

"В ином случае у Национального совета будут основания рассматривать зафиксированные нарушения норм законодательства как недружественное отношение к украинским зрителям и к государству Украина в целом", - добавили в Национальном совете.

Если компания откажется выполнять требования регулятора, трансляция программы "World Fashion Channel" может быть прекращена на территории Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мэр Броваров Игорь Сапожко извинился перед председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым за карту без Крыма.

Теги материала: Нацсовет по телерадиовещанию, телеканал, Крым, карта, Италия
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