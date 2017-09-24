Итальянский телеканал опубликовал карту с Крымом в составе России

MIGnews.com.ua

Телекомпания Италии World Fashion Channel Europa S. R. L. разместила на своем сайте карту, на которой оккупированный Крым отнесен к Российской Федерации. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от компании убрать данную карту. Об этом сообщила пресс-служба Национального совета.

"На сайте телекомпании зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированной Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные действия противоречат ч.1 ст.28 Закона Украины "Об информации" и ч.1 ст.7 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, так как они направлены на разжигание вражды и посягательство на территориальную целостность Украины.

В связи с этим регулятор призвал телекомпанию убрать со своего сайта недостоверную карту.

"В ином случае у Национального совета будут основания рассматривать зафиксированные нарушения норм законодательства как недружественное отношение к украинским зрителям и к государству Украина в целом", - добавили в Национальном совете.

Если компания откажется выполнять требования регулятора, трансляция программы "World Fashion Channel" может быть прекращена на территории Украины.