Во Франции проходят перевыборы части членов Сената

MIGnews.com.ua

Выборы части депутатов в Сенат, проходят в воскресенье, 24 сентября, во Франции. Об этом сообщает DW .

Отмечается, что путем непрямых выборов будет избран 171 сенатор из 348. Прогнозируется, что представитель консервативной партии "Республиканцы" сохранят большинство в верхней палате парламента. На втором месте может оказаться партия президента Франции Эммануэля Макрона "Республика на марше".

Известно, что выбором новых членов Сената занимаются приблизительно 75 тысяч избирателей, которые, в основном, являются депутатами местных советов. Результаты ожидаются уже вечером в воскресенье, 24 сентября.