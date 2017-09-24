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Во Франции проходят перевыборы части членов Сената
24.09.2017 15:44

Во Франции проходят перевыборы части членов Сената

Выборы части депутатов в Сенат, проходят в воскресенье, 24 сентября, во Франции. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что путем непрямых выборов будет избран 171 сенатор из 348. Прогнозируется, что представитель консервативной партии "Республиканцы" сохранят большинство в верхней палате парламента. На втором месте может оказаться партия президента Франции Эммануэля Макрона "Республика на марше".

Известно, что выбором новых членов Сената занимаются приблизительно 75 тысяч избирателей, которые, в основном, являются депутатами местных советов. Результаты ожидаются уже вечером в воскресенье, 24 сентября.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон подписал вызвавшую массовые протесты населения трудовую реформу. Эта реформа была одним из главных обещаний Макрона во время предвыборной кампании.

Теги материала: Франция, выборы, Сенат, парламент
Новости СМИ2
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