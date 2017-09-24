Лавров заявил, что американцы побоятся атаковать Северную Корею из-за ядерной бомбы

MIGnews.com.ua

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Северная Корея обладает ядерным оружием, поэтому США не осмелятся нанести удар по ней, передает Интерфакс.

Известно, что еще 6 сентября Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Москва не признает ядерный статус КНДР.

"По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация о том, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения. По (Северной) Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерная бомба", - заявил министр в интервью телеканалу НТВ.

Отвечая на вопрос о том, как можно остановить поток взаимных угроз, звучащих из Вашингтона и Пхеньяна, Лавров сказал: "Только лаской, внушением, убеждением".