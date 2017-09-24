Рабинович: В Украине срочно нужно создать Антикоррупционный суд

MIGnews.com.ua

Народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович считает, что в Украине необходимо срочно создать Антикоррупционный суд в качестве первоочередной меры и важной составляющей по борьбе с коррупцией, захлестывающей страну.

"Я за Антикоррупционный суд. Я считаю у нас должны быть введены экстренные меры по борьбе с коррупцией. Антикоррупционный суд – это самый гуманный метод. Но я не знаю, чего власть этого так боится. Я понимаю, что хочется все держать в руках. Любые правители у нас в стране привыкли, что они дают добро, кого сажать, кого миловать. А когда баланс появляется, это уже не так все однозначно. Я за то люблю НАБУ, что теперь точно не знают, кого арестуют - не обязательно быть преданным власти, чтобы тебя не арестовали, и наоборот. Поэтому я думаю, что все-таки создание сегодня Антикоррупционного суда, как экстренной меры по борьбе с коррупцией в стране, которую коррупция захлестывает, - только положительный знак. Я вообще считаю, что больше посадок - хороших и разных. Антикоррупционный суд немножко сбалансирует ситуацию, пусть они пересажают хотя бы половину кого-то", - заявил политик.

Он подчеркнул, что сегодня, когда практически вся судебная система находится в руках власти, люди не могут верить судьям.

"Каждый суд, по идеи, должен быть антикоррупционным, если туда попало какое-то дело – оно становится антикоррупционным. Сегодня, когда вся судебная система практически расположена в руках власти, и власть порасставляла при помощи совместного голосования "Народного фронта", БПП и "Оппоблока" своих людей на постах, мы не можем верить судам, просто не можем. Мы не знаем, какое решение они примут. Они принимают, как нам говорят, конституционное решение, а через три года их судят. Потом оказывается, что все эти "красавцы" были страшными преступниками. Исключений пока не было. Поэтому, как же мы можем им верить?" – возмутился парламентарий.

По мнению Вадима Рабиновича, судебная реформа, которую поддерживают "Народный фронт", БПП и "Оппозиционный блок", "опасна для Украины и антидемократична! Поэтому лидер партии "За життя" призвал народных депутатов не голосовать за закон об изменении судебной системы во втором чтении.

"Когда "Оппозиционный блок" проголосовал вместе с БПП и вместе с "Народным фронтом" за невероятные полномочия по изменению судебной системы, я был возмущен. Это была очень опасная и страшная вещь для страны. Сейчас будет второе голосование, решающее голосование. Это убийственная для демократии, убийственная для всей оппозиции реформа. Как бы вас не заставляли ваши главы ваших фракций, как бы вас не заставляли смотрящие, дорогие, нельзя этого делать, делать добивать собственную страну. Поэтому я обращаюсь, в том числе к депутатам из "Оппоблока", - пожалуйста, вдумайтесь в то, что происходит, не проголосуйте опять за вот этот закон, опять отдав Президенту все в руки и оставив нас один на один с судьями Конституционного суда, которые будут получать по 120 тыс. пожизненного довольствия… Не совершайте этого позорного шага хотя бы во второй раз!", - резюмировал Рабинович.