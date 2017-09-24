Дональд Трамп заявил, что КНДР "не протянет долго"

MIGnews.com.ua

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter отреагировал на выступление главы МИД КНДР на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, заявив, что КНДР "не протянет слишком долго".

"Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты, то слишком долго они не протянут", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в США закончился срок действия противоречивого антимиграционного указа президента США Дональда Трампа.