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Дональд Трамп заявил, что КНДР "не протянет долго"
24.09.2017 09:19

Дональд Трамп заявил, что КНДР "не протянет долго"

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter отреагировал на выступление главы МИД КНДР на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, заявив, что КНДР "не протянет слишком долго". 

"Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты, то слишком долго они не протянут", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в США закончился срок действия противоречивого антимиграционного указа президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи в Нью-Йорке договорились, что Соединенные Штаты Америки намерены развернуть в Южной Корее свои вооруженные силы стратегического назначения.

Теги материала: Дональд Трамп, КНДР, угроза, ракета
Новости СМИ2
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