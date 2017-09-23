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Кабмин хочет сократить более 8 тысяч госслужащих
23.09.2017 14:49

Кабмин хочет сократить более 8 тысяч госслужащих

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко сообщил, что новым этапом реформы государственного управления предусмотрено набор приблизительно тысяч сотрудников в новые директораты министерств. Об этом сообщает DT.UA.

Также предусмотрено сокращение как минимум восьми тысяч государственных служащих, которые в настоящее время работают в министерствах.

"В принятом 1 мая решении мы заложили сокращение не менее 5% от нынешней численности (около 8 тыс. человек). Я считаю, что по результатам года мы можем выйти на гораздо больший процент сокращений", - сказал он.

Саенко добавил, что реформа не преследует глобальной цели уменьшить бюрократический аппарат. Он считает, что разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата является более важной целью.

"Сейчас в аппаратах, особенно во вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Более четкие показатели мы будем иметь на конец 2018-го", - добавил министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабинет Министров Украины уволил Романа Чуприненко с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам европейской интеграции.

Теги материала: Кабмин, сокращение, госслужащие, реформа
Новости СМИ2
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