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За попытку дать взятку Холодницкому судью арестовали с залогом в 5 млн гривен
23.09.2017 14:06

За попытку дать взятку Холодницкому судью арестовали с залогом в 5 млн гривен

Судья Кировского районного суда Днепра Наталья Овчаренко была арестована на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен за попытку дать взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Меру пресечения Овчаренко избрал следственный судья Печерского районного суда города Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

"Судье Кировского районного суда г. Днепра Н. Овчаренко по ходатайству ГПУ следственный судья Печерского районного суда г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Сарган добавила, что в настоящее время рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения главе этого же суда продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, следователи прокуратуры Закарпатской области и Национальной полиции разоблачили помощника народного депутата Украины на получении взятки в размере 150 тысяч гривен.

Теги материала: Печерский суд, ГПУ, судья, арест, взятка, залог, Назар Холодницкий
Новости СМИ2
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