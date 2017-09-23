За попытку дать взятку Холодницкому судью арестовали с залогом в 5 млн гривен

MIGnews.com.ua

Судья Кировского районного суда Днепра Наталья Овчаренко была арестована на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен за попытку дать взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Меру пресечения Овчаренко избрал следственный судья Печерского районного суда города Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

"Судье Кировского районного суда г. Днепра Н. Овчаренко по ходатайству ГПУ следственный судья Печерского районного суда г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Сарган добавила, что в настоящее время рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения главе этого же суда продолжается.