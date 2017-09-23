Российские хакера атаковали более 20 штатов США перед выборами президента

Хакеры из Российской Федерации осуществили кибератаку на 21 американский штат для того, чтобы оказать влияние на результаты президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Департаменте внутренней безопасности США.
"Висконсин, Огайо, Калифорния и 10 других штатов сообщили в пятницу, что они были среди 21 штата, которые атаковали хакеры российского правительства, чтобы на президентских выборах 2016 года победил Дональд Трамп", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от российских хакеров пострадали штаты Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас и Вашингтон. Аризона и Иллинойс подтвердили атаки со стороны Российской Федерации еще в прошлом году.
Также администратор комиссии по выборам Висконсина Майкл Хаас сообщил, что целью хакеров являлась электронная система регистрации избирателей, однако они не смогли осуществить задуманное.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты США в ходе выборов в 2016 году, уверена, что окружение главы американского государства Дональда Трамп помогло Российской Федерации вмешаться в выборы, а российский президент Владимир Путин хотел ее поражения.