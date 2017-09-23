Российские хакера атаковали более 20 штатов США перед выборами президента

MIGnews.com.ua

Хакеры из Российской Федерации осуществили кибератаку на 21 американский штат для того, чтобы оказать влияние на результаты президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Департаменте внутренней безопасности США.

"Висконсин, Огайо, Калифорния и 10 других штатов сообщили в пятницу, что они были среди 21 штата, которые атаковали хакеры российского правительства, чтобы на президентских выборах 2016 года победил Дональд Трамп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от российских хакеров пострадали штаты Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас и Вашингтон. Аризона и Иллинойс подтвердили атаки со стороны Российской Федерации еще в прошлом году.

Также администратор комиссии по выборам Висконсина Майкл Хаас сообщил, что целью хакеров являлась электронная система регистрации избирателей, однако они не смогли осуществить задуманное.