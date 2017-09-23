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Порошенко: Украина поборется за возможность проведения "Игр непокоренных"
23.09.2017 13:00

Порошенко: Украина поборется за возможность проведения "Игр непокоренных"

Украина выдвинет Киев в качестве кандидата на проведение соревнование "Игры непокоренных" в течение ближайших лет. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в канадский город Торонто, где проходят соревнования в этом году, передает Укринформ.

"Я твердо убежден, что в ближайшее время нам удастся провести эти фантастические соревнования в городе Киеве, ведь у него для этого есть все возможности", - сказал он.

Президент отметил, что Украина не успеет подать заявку на следующий год, однако в будущем это будет возможно.

"Уверен, что в ближайшее время "Игры непокоренных" будут в Киеве, и я приглашаю премьер-министра Трюдо быть вместе с нами и сопровождать их", - добавил Порошенко.

Кроме того, он сообщил, что во время общения с премьер-министром Канады Джастином Трюдо они оба выразили "огромное восхищение силой тела и духа наших участников "Игр непокоренных" , которые сегодня впервые принимают участие в этих соревнованиях".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал всех украинцев, включая тех, кто находится за рубежом, поддержать сборную Украины на "Игры непокоренных" 

Теги материала: Украина, Петр Порошенко, Киев, Канада, Торонто, Джастин Трюдо
Новости СМИ2
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