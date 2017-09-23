Китай полностью прекращает экспорт газа в Северную Корею

MIGnews.com.ua

Китай принял решение об ограничении экспорта ряда нефтепродуктов в Корейскую народно-демократическую республику, начиная с 1 октября. Об этом сообщает Reuters .

"Министерство торговли отметил в заявлении на своем веб-сайте, что Китай ограничит экспорт продуктов нефтепереработки с 1 октября и немедленно запретит экспорт конденсатов и сжиженного природного газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН Китайская Народная Республика запретит импорт текстиля из Северной Кореи.

Известно, что ранее Китайский центральный банк поручил банкам страны прекратить вести дела с Корейской народно-демократической республикой.