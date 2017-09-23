Китай полностью прекращает экспорт газа в Северную Корею

Китай принял решение об ограничении экспорта ряда нефтепродуктов в Корейскую народно-демократическую республику, начиная с 1 октября. Об этом сообщает Reuters.
"Министерство торговли отметил в заявлении на своем веб-сайте, что Китай ограничит экспорт продуктов нефтепереработки с 1 октября и немедленно запретит экспорт конденсатов и сжиженного природного газа", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН Китайская Народная Республика запретит импорт текстиля из Северной Кореи.
Известно, что ранее Китайский центральный банк поручил банкам страны прекратить вести дела с Корейской народно-демократической республикой.
Как сообщал MIGnews.com.ua, отныне судна, которые посещали Северную Корею, не смогут приблизиться к берегам США на протяжении 180 дней.