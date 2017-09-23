Венгрия призвала ООН расследовать украинский закон об образовании

MIGnews.com.ua

Закон об образовании, который приняли в Украине, нарушает право на использование языка национальными меньшинствами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, передает Укринформ .

"К сожалению, парламент Украины 5 сентября принял новый закон в сфере образования. Этот закон гораздо больше сокращает права (на использование языка меньшинств - ред.), запрещает детям до десяти лет получать образование на родном языке", - сказал министр.

Сийярто считает, что данный закон нарушает конвенцию Организации Объединенных Наций, международные нормы "и способен создать опасный прецедент" в том случае, если ООН будет хранить молчание. Глава венгерского МИД обратился к верховному комиссару ООН по правам человека, призвав его провести расследование.

"Мы настойчиво призываем высокого комиссара ООН по правам человека начать расследование в связи с принятым законом в Украине и использовать все средства для прекращения нарушений прав меньшинств этим новым законом", - подчеркнул он.

Кроме того, Сийярто указал, что Венгрия всегда будет поддерживать свои общины за рубежом, независимо от того, где они проживают.