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Волкер: Миротворческая миссия позволит провести выборы на Донбассе
23.09.2017 11:13

Волкер: Миротворческая миссия позволит провести выборы на Донбассе

Введение миротворческой миссии ООН на временно оккупированный Донбасс позволит провести там выборы, которые предусмотрены Минскими соглашениями. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает ZN.UA.

Он считает, что в нынешних условиях провести выборы не Донбассе невозможно, что является одной из причин торможения Минска.

"Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", - сказал спецпредставитель.

Он добавил, что необходимо четко определить тех, кто сможет голосовать на выборах, и то, как вернуть вынужденных переселенцев, чтобы они приняли участие.

"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосования, это должна быть серия выборов", - отметил Волкер.

Также специальный представитель считает, что президент Соединенных Штатов Америки готовы выстроить сильную позицию в отношениях с Российской Федерацией.

"Эта позиция базируется на трех факторах - поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - указал он.

Помимо этого, он указал, что данную позицию не стоит рассматривать как антироссийскую.

"Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, - найти общий язык с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла", - подытожил Волкер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, предложения Российской Федерации касательно введения миротворцев ООН на Донбасс содержат вредные для Украины элементы, однако могут стать отправной точкой для достижения компромисса.

Теги материала: Донбасс, миротворцы, выборы, миротворческая миссия, минские соглашения
Новости СМИ2
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