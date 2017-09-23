США все еще рассматривают вопрос военной поддержки Украины

MIGnews.com.ua

Правительство Соединенных Штатов Америки еще не приняло окончательное решение о поставках оружия в Украину.

Такое заявление сделал один из американских чиновников после встречи президентов Украины и США во время Генассамблеи ООН, передает DW .

Известно, что после встречи с Дональдом Трампом Петр Порошенко заявил, что США будут участвовать в "военно-техническом сотрудничестве" с Украиной, включая оборонительное оружие.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 21 сентября, президент Украины Петр Порошенко на полях 72-ой Генассамблеи Организации Объединенных Наций на территории Нью-Йорка начал встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.