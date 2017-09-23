Порошенко и Трюдо договорились о сокращении количества отказов при получении виз

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос либерализации визового режима. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ведь искренность дружбы между Украиной и Канадой подкреплены глубокими историческими корнями и родственными связями. Мы предложили канадской стороне конкретный алгоритм действий для положительного продвижения на этом пути. Убежден, что это будет способствовать не только поддержанию родственных контактов, но и расширению украинского-канадского экономического и культурного сотрудничества", - сказал он.

Порошенко добавил, что в 2005 году Украины предложила безвизовый режим для канадских граждан, тем самым открыв свои двери.

"Мы договорились о том, чтобы значительно сократить количество отказов при получении виз. Чтобы визы были на срок действия паспорта. Пока, на первый этап", - отметил он.

Также президент сообщил об открытии полноценного Генерального консульства Украины в городе Эдмонтон.

"Как и вы, считаю неприемлемым, что вопрос сближения наших народов долгие годы не решался. И я вам одну очень важную и приятную новость - о создании Генерального консульства Украины в городе Эдмонтон", - добавил он.