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Порошенко и Трюдо договорились о сокращении количества отказов при получении виз
23.09.2017 09:27

Порошенко и Трюдо договорились о сокращении количества отказов при получении виз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос либерализации визового режима. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ведь искренность дружбы между Украиной и Канадой подкреплены глубокими историческими корнями и родственными связями. Мы предложили канадской стороне конкретный алгоритм действий для положительного продвижения на этом пути. Убежден, что это будет способствовать не только поддержанию родственных контактов, но и расширению украинского-канадского экономического и культурного сотрудничества", - сказал он.

Порошенко добавил, что в 2005 году Украины предложила безвизовый режим для канадских граждан, тем самым открыв свои двери.

"Мы договорились о том, чтобы значительно сократить количество отказов при получении виз. Чтобы визы были на срок действия паспорта. Пока, на первый этап", - отметил он.

Также президент сообщил об открытии полноценного Генерального консульства Украины в городе Эдмонтон.

"Как и вы, считаю неприемлемым, что вопрос сближения наших народов долгие годы не решался. И я вам одну очень важную и приятную новость - о создании Генерального консульства Украины в городе Эдмонтон", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность правительству Канады и премьер-министру Джастину Трюдо за непреклонную позицию в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в условиях непрекращающейся агрессии Российской Федерации.

Теги материала: Украина, Канада, Петр Порошенко, Джастин Трюдо, визовый режим, либерализация
Новости СМИ2
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