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Трюдо: Канада навсегда останется с Украиной в борьбе против российской агрессии
23.09.2017 09:11

Трюдо: Канада навсегда останется с Украиной в борьбе против российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность правительству Канады и премьер-министру Джастину Трюдо за непреклонную позицию в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в условиях непрекращающейся агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Такая принципиальная позиция наших союзников и партнеров, продолжение политического и санкционного давления, такое лидерство на международной арене, которое показывает Канада, имеет решающее значение для остановки войны, ведущейся Москвой с целью силовой смены границ Европы", - сказал президент.

Порошенко добавил, что благодаря председательству в G7 Канада может сыграть еще более значимую роль в обеспечении мира и стабильности в Украине и Европе.

"Мы видим, что платформа G7 также способствует усилиям международной группы друзей по деоккупации Крыма. Я считаю, что Канада вполне подходит для этой роли, поскольку Крым - прежде всего, касается прав и свобод человека", - подчеркнул он.

Также президент указал, что дипломатические усилия необходимо подкреплять оборонной и экономической устойчивостью Украины.

Отвечая на вопрос о военной помощи, Трюдо заявил, что перечень и механизмы для выполнения общих задач уже есть.

"Мы будем оставаться навсегда с Украиной в борьбе с незаконной агрессией России против Украины и приложением усилий Россией по дестабилизации Украины. Мы боремся с этим", - сказал он, добавив, что Канада оказывает помощь инструкторам, тренирующим украинских военнослужащих.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко планирует осуществить рабочий визит в Канаду.

Теги материала: Украина, Канада, Петр Порошенко, Джастин Трюдо, Крым
Новости СМИ2
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