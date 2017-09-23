Иран испытал новую баллистическую ракету

MIGnews.com.ua

Правительство Ирана провело испытания новой баллистической ракеты Хорремшер. Об этом сообщает Press TV .

Дальность полета ракеты составляет 2 тысячи километров, она способна нести несколько боеголовок.

Также государственная телерадиокомпания обнародовала видео запуска ракеты. Время и место проведения испытаний остается неизвестным.

Известно, что ранее президент Ирана Хасан Роухани в ходе выступления в Генеральной ассамблее ООН заявил, что страна не планирует выступать инициатором нарушения ядерного соглашения. Он отмечал, что Иран предпримет решительные действия, если договор нарушит другая сторона.