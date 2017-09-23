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Иран испытал новую баллистическую ракету
23.09.2017 08:31

Иран испытал новую баллистическую ракету  Видеорепортаж

Правительство Ирана провело испытания новой баллистической ракеты Хорремшер. Об этом сообщает Press TV.

Дальность полета ракеты составляет 2 тысячи километров, она способна нести несколько боеголовок.

Также государственная телерадиокомпания обнародовала видео запуска ракеты. Время и место проведения испытаний остается неизвестным.

Известно, что ранее президент Ирана Хасан Роухани в ходе выступления в Генеральной ассамблее ООН заявил, что страна не планирует выступать инициатором нарушения ядерного соглашения. Он отмечал, что Иран предпримет решительные действия, если договор нарушит другая сторона.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран владеет бомбой собственного производства, вес которой составляет десять тонн.

Теги материала: Иран, баллистическая ракета, испытания, видео
Новости СМИ2
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