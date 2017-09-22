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Польша планирует отказаться от российского навсегда
22.09.2017 21:34

Польша планирует отказаться от российского навсегда

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что после 2022 года Польша намерена стать независимой от поставок российского газа, передает пресс-служба МИД Польши.

Сообщается, что благодаря недавнему завершению строительства терминала, который позволит Польше импортировать природный газ из других стран, включая США, Польша намерена отказаться от российских поставок после 2022 года.

"Мы сейчас обсуждаем коммерческие условия потенциальных контрактов с США", - сказал министр МИД Польши Витольд Ващиковский.

По мнению МИД, польское правительство сможет соблюсти предполагаемый срок достижения полной независимости от поставок газа из России.

Сообщается также, тогда Польша сможет продавать газ также за границу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сейм Польши одобрил увеличение расходов на оборону выше уровня, который требует Организация Североатлантического договора, в связи с российской угрозой.

Теги материала: Польша, газ, Россия, отказ
Новости СМИ2
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