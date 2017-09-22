Белый дом раскрыл детали новых санкций против КНДР

Отныне судна, которые посещали Северную Корею, не смогут приблизиться к берегам США на протяжении 180 дней. Соответствующее заявление опубликовал на своем официальном сайте Белый дом.
"Противозаконные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политика правительства Северной Кореи представляют собой постоянную угрозу национальной безопасности, внешней политике, экономике США и нарушению международных отношений США. Мы должны максимально оказывать давление на Северную Корею, чтобы продемонстрировать ее руководству, что лучший и единственный путь - вернуться к денуклеаризации", - говорится в сообщении представителей президента США Дональда Трампа.
То есть теперь можно говорить о том, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против физических и юридических лиц, занимающихся торговлей с КНДР и финансовых учреждений, принимающих участие в торговле между государствами.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Северная Корея должна быть "полностью уничтожена", если не закроет ядерную программу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в ООН. Помимо этого, Трамп осудил международную торговлю с Северной Кореей.