Белый дом раскрыл детали новых санкций против КНДР

MIGnews.com.ua

Отныне судна, которые посещали Северную Корею, не смогут приблизиться к берегам США на протяжении 180 дней. Соответствующее заявление опубликовал на своем официальном сайте Белый дом.

"Противозаконные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политика правительства Северной Кореи представляют собой постоянную угрозу национальной безопасности, внешней политике, экономике США и нарушению международных отношений США. Мы должны максимально оказывать давление на Северную Корею, чтобы продемонстрировать ее руководству, что лучший и единственный путь - вернуться к денуклеаризации", - говорится в сообщении представителей президента США Дональда Трампа.

То есть теперь можно говорить о том, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против физических и юридических лиц, занимающихся торговлей с КНДР и финансовых учреждений, принимающих участие в торговле между государствами.