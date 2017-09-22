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Луценко подписал новое подозрение депутату Довгому
22.09.2017 12:54

Луценко подписал новое подозрение депутату Довгому

Генпрокурор Украины Юрий Луценко уже подписал обновленное подозрение народному депутату от депутатской группы "Воля народа" Олесю Довгому. О соответствующем факте сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Генпрокурор подписал обновленное подозрение нардепу Олесю Довгому", - рассказала пресс-секретарь.

Кроме того, Сарган подчеркнула, что в новом подозрении нардепу содержатся те же обвинения, что и в прошлом.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 июня, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого. Народный избранник подозревался в злоупотреблении служебными полномочиями. В частности, он причастен к отчуждению 10 участков земли, которые входили в состав заказника "Жуков остров".

Позже Верховная Рада Украины поддержала представления генерального прокурора украины Юрия Луценко по привлечению народного депутата от Воли народа Олеся Довгого к уголовной ответственности.

Теги материала: Генпрокуратура, генпрокурор, Юрий Луценко, подозрение, подпись
Новости СМИ2
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