Глава Facebook заявил, что РФ использовала соцсеть для вмешательства в выборы США

MIGnews.com.ua

Главный исполнительный директор корпорации Facebook Марк Цукерберг снял видеообращение, в котором сказал, что Российская Федерация применяла рекламу в социальной сети Facebook для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, видео глава социальной сети разместил на своей странице в Facebook.

По словам представителя компании, она намерена обратиться в Конгресс относительно трех политических объявлений, которые приобрели и разместили организации из РФ во время и по итогу президентской гонки в США.

Марк Цукерберг отметил, что компания готова впервые предоставить возможность видеть любую политическую рекламу, размещенную на Facebook, вне зависимости от того, на кого она рассчитана.

Также компания Facebook будет требовать от рекламодателей политической рекламы раскрытия лица, финансирующего ее, несмотря на то, что законодательство США применяет такие действия к рекламе по телевидению, но не к социальным сетям.

"Мы будем работать, чтобы создать новый стандарт прозрачности в онлайн-рекламных кампаниях", - сказал Цукерберг в своем видеообращении, отметив, что такие реформы помогут выяснить, как Россия использует рекламу Facebook, чтобы вмешиваться в выборы.