Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Глава Facebook заявил, что РФ использовала соцсеть для вмешательства в выборы США
22.09.2017 12:03

Глава Facebook заявил, что РФ использовала соцсеть для вмешательства в выборы США  Видеорепортаж

Главный исполнительный директор корпорации Facebook Марк Цукерберг снял видеообращение, в котором сказал, что Российская Федерация применяла рекламу в социальной сети Facebook для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, видео глава социальной сети разместил на своей странице в Facebook.

По словам представителя компании, она намерена обратиться в Конгресс относительно трех политических объявлений, которые приобрели и разместили организации из РФ во время и по итогу президентской гонки в США.

Марк Цукерберг отметил, что компания готова впервые предоставить возможность видеть любую политическую рекламу, размещенную на Facebook, вне зависимости от того, на кого она рассчитана.

Также компания Facebook будет требовать от рекламодателей политической рекламы раскрытия лица, финансирующего ее, несмотря на то, что законодательство США применяет такие действия к рекламе по телевидению, но не к социальным сетям.

"Мы будем работать, чтобы создать новый стандарт прозрачности в онлайн-рекламных кампаниях", - сказал Цукерберг в своем видеообращении, отметив, что такие реформы помогут выяснить, как Россия использует рекламу Facebook, чтобы вмешиваться в выборы.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, понимание того, что Российская Федерация планирует сделать, стало бы лучшей защитой от вмешательства. Такое заявление сделал бывший глава Министерства обороны США Роберт Гейтс. Гейтс уверен, что президент Российской Федерации Владимир Путин попал в советскую ловушку.

Теги материала: Цукерберг, социальная сеть, Россия, выборы, США
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [14] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Политикам Германии разослали конверты с неизвестным ядовитым порошком
Важное
Политикам Германии разослали конверты с неизвестным ядовитым порошком
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Важное
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Постпред США при ООН: Трамп не хочет развязывать войну с Северной Кореей
Важное
Постпред США при ООН: Трамп не хочет развязывать войну с Северной Кореей
Лукашенко передумал ехать в Россию на финальную часть учений "Запад-2017"
Важное
Лукашенко передумал ехать в Россию на финальную часть учений "Запад-2017"
Саакашвили понадеялся, что США предоставят Украине летальное оружие
Важное
Эксклюзив  Саакашвили понадеялся, что США предоставят Украине летальное оружие
Трамп пригрозил Северной Корее "полным уничтожением"
Важное
Трамп пригрозил Северной Корее "полным уничтожением"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017
Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
Эксклюзив  Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика