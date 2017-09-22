Политикам Германии разослали конверты с неизвестным ядовитым порошком

MIGnews.com.ua

Несколько ведущих политиков Германии накануне выборов получили конверты с письмами странного содержания и порошком неизвестного происхождения, сообщает Berliner Zeitung

"Несколько ведущих политиков получили письма с угрозами, написанными арабицей. В конвертах также содержался белый порошок", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на информацию немецких правоохранительных органов.

Согласно информации издания, подобные послания получили канцлер и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель, ее муж Йоахим Зауэр, премьер-министр Баварии, глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер, сопредседатель фракции Зеленых в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт и ее однопартиец Ханс-Кристиан Штрёбеле, а также бывший глава фракции Левой партии в парламенте Грегор Гизи.

Полиция Берлина уже получила результаты экспертизы, во время которой было определено, что данный порошок безвреден. Однако в послания, которые были приложены, утверждается, что этот порошок несет угрозу человеческой жизни. В подписи значится, что конверты разослало "Сообщество немецких салафистов".

Однако сами политические фигуры уверены, что, несмотря на то, что письмо на арабском языке, его авторы - представители радикальных левых.