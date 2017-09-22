Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Политикам Германии разослали конверты с неизвестным ядовитым порошком
22.09.2017 10:46

Политикам Германии разослали конверты с неизвестным ядовитым порошком

Несколько ведущих политиков Германии накануне выборов получили конверты с письмами странного содержания и порошком неизвестного происхождения, сообщает Berliner Zeitung

"Несколько ведущих политиков получили письма с угрозами, написанными арабицей. В конвертах также содержался белый порошок", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на информацию немецких правоохранительных органов.

Согласно информации издания, подобные послания получили канцлер и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель, ее муж Йоахим Зауэр, премьер-министр Баварии, глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер, сопредседатель фракции Зеленых в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт и ее однопартиец Ханс-Кристиан Штрёбеле, а также бывший глава фракции Левой партии в парламенте Грегор Гизи.

Полиция Берлина уже получила результаты экспертизы, во время которой было определено, что данный порошок безвреден. Однако в послания, которые были приложены, утверждается, что этот порошок несет угрозу человеческой жизни. В подписи значится, что конверты разослало "Сообщество немецких салафистов".

Однако сами политические фигуры уверены, что, несмотря на то, что письмо на арабском языке, его авторы - представители радикальных левых.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Ангелу Меркель забросали помидорами во время ее предвыборного выступления в Гейдельберге. Немецкий политик как раз стояла возле сцены, когда в нее прилетели помидоры. Инцидент произошел после выступления канцлера ФРГ в университетском кампусе.

Теги материала: Меркель, Германия, политики, политика, конверт, выборы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Глава Facebook заявил, что РФ использовала соцсеть для вмешательства в выборы США
Важное
Глава Facebook заявил, что РФ использовала соцсеть для вмешательства в выборы США  Видеорепортаж
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Важное
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Вадим Рабинович: Важно, чтобы Гонтарева и ее сообщники не избежали тюрьмы
Важное
Вадим Рабинович: Важно, чтобы Гонтарева и ее сообщники не избежали тюрьмы
Рабинович: Пора идти на выборы и строить богатую Украину с богатыми гражданами
Важное
Рабинович: Пора идти на выборы и строить богатую Украину с богатыми гражданами
Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
Важное
Эксклюзив  Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
Саакашвили: Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы
Важное
Саакашвили: Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017
Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
Эксклюзив  Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика