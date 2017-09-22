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Стало известно, о чем Порошенко говорил на встрече с Генсеком ООН
22.09.2017 09:33

Стало известно, о чем Порошенко говорил на встрече с Генсеком ООН

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 21 сентября, провел официальную встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает официальный сайт президента Украины.

"Собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН в урегулировании ситуации в Донбассе, в частности перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине", - рассказали в пресс-службе главы страны.

Отмечается, что в рамках встречи Петр Алексеевич подчеркнул, что полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом поспособствует достижению основной цели - восстановлению мира на временно оккупированных территориях страны.

Кроме того, участники встречи пришли к выводу, что развертывание миссии должно проходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.

В финале Порошенко поблагодарил представителя ООН за предоставленную Украине гуманитарную помощь для внутренне перемещенных лиц, призвав Организацию Объединенных Наций помочь в вопросе освобождения заложников.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 сентября, Соединенные Штаты Америки поддержали предложение Украины по размещению на территории оккупированного Донбасса миротворческой миссии ООН. Петр Алексеевич отметил, что Правительство США также поддержало предложение Украины по работе миротворческой миссии на всей оккупированной территории, включая неконтролируемой участок российско-украинской границы.

Теги материала: Генсек ООН, ООН, встреча, Порошенко, миротворцы
Новости СМИ2
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