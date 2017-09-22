Стало известно, о чем Порошенко говорил на встрече с Генсеком ООН

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 21 сентября, провел официальную встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает официальный сайт президента Украины.

"Собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН в урегулировании ситуации в Донбассе, в частности перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине", - рассказали в пресс-службе главы страны.

Отмечается, что в рамках встречи Петр Алексеевич подчеркнул, что полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом поспособствует достижению основной цели - восстановлению мира на временно оккупированных территориях страны.

Кроме того, участники встречи пришли к выводу, что развертывание миссии должно проходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.

В финале Порошенко поблагодарил представителя ООН за предоставленную Украине гуманитарную помощь для внутренне перемещенных лиц, призвав Организацию Объединенных Наций помочь в вопросе освобождения заложников.