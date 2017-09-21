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Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017 21:08

Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти

Большинство населения Украины недовольно работой власти и парламента страны. О соответствующем факте сообщил народный депутат Украины  Юрий Бойко в прямом эфире на телеканале NewsOne.

На заданный телезрителем вопрос: "будет ли в Украине еще один "Майдан"?" народный депутат ответил статистическими данными.

"75% населения страны недовольно действиями власти в целом, в том числе и правительства и я считаю, что на предстоящих выборах, а мы хотим, чтобы они были как можно быстрее, люди должны сделать свой выбор и выбирать тех политиков, которые смогут выполнить свои обещания по конкретным приземленным делам", - сказал Юрий Бойко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не проводили осмотр детских лагерей. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Шкиряк добавил, что в Кабинете министров Украины возобновили возможность проверять, в первую очередь, детские учреждения на пожарную безопасность.

Теги материала: нардеп, население, парламент, Украина, эфир, выборы
Новости СМИ2
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