Нардеп: украинцы недовольны работой власти

MIGnews.com.ua

Большинство населения Украины недовольно работой власти и парламента страны. О соответствующем факте сообщил народный депутат Украины Юрий Бойко в прямом эфире на телеканале NewsOne .

На заданный телезрителем вопрос: "будет ли в Украине еще один "Майдан"?" народный депутат ответил статистическими данными.

"75% населения страны недовольно действиями власти в целом, в том числе и правительства и я считаю, что на предстоящих выборах, а мы хотим, чтобы они были как можно быстрее, люди должны сделать свой выбор и выбирать тех политиков, которые смогут выполнить свои обещания по конкретным приземленным делам", - сказал Юрий Бойко.