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Порошенко: Трамп поддержал предложение Украины о миротворцах ООН на Донбассе
21.09.2017 20:14

Порошенко: Трамп поддержал предложение Украины о миротворцах ООН на Донбассе

В четверг, 21 сентября, Соединенные Штаты Америки поддержали предложение Украины по размещению на территории оккупированного Донбасса миротворческой миссии ООН. О соответствующем факте в ходе пресс-конференции сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году по размещению на Востоке Украины на оккупированной территории миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН", - заявил президент Украины.

Кроме того, Петр Алексеевич отметил, что Правительство США также поддержало предложение Украины по работе миротворческой миссии на всей оккупированной территории, включая неконтролируемой участок российско-украинской границы, благодаря чему будет исключена возможность проникновения войск РФ, а также техники и вооружения на оккупированную часть Украины.

"Мы договорились, что нашей главной целью является деоккупация, восстановление суверенитета и быстрее принесения мира на украинскую землю", - добавил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 21 сентября, президент Украины Петр Порошенко на полях 72-ой Генассамблеи Организации Объединенных Наций на территории Нью-Йорка начал встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.  

Теги материала: Петр Порошенко, Дональд Трамп, миссия ООН, ООН, ввод миротворцев
Новости СМИ2
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