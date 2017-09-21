Порошенко: Трамп поддержал предложение Украины о миротворцах ООН на Донбассе

MIGnews.com.ua

В четверг, 21 сентября, Соединенные Штаты Америки поддержали предложение Украины по размещению на территории оккупированного Донбасса миротворческой миссии ООН. О соответствующем факте в ходе пресс-конференции сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году по размещению на Востоке Украины на оккупированной территории миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН", - заявил президент Украины.

Кроме того, Петр Алексеевич отметил, что Правительство США также поддержало предложение Украины по работе миротворческой миссии на всей оккупированной территории, включая неконтролируемой участок российско-украинской границы, благодаря чему будет исключена возможность проникновения войск РФ, а также техники и вооружения на оккупированную часть Украины.

"Мы договорились, что нашей главной целью является деоккупация, восстановление суверенитета и быстрее принесения мира на украинскую землю", - добавил Порошенко.