Вадим Рабинович: Важно, чтобы Гонтарева и ее сообщники не избежали тюрьмы

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины считает, что для страны очень важно привлечь к ответственности главу Национального банка Валерию Гонтареву за уничтожение экономического сектора страны.

"Для Украины и для каждого ее гражданина очень важно привлечь к ответственности за уничтожение банковского и экономического секторов страны главу Национального банка Валерию Гонтареву, ее заместительницу Екатерину Рожкову, а также их подельников, готовящих новые аферы".

Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Южный" (Одесская область).

"Самое страшное в стране, что не дает подняться никому, - это ситуация в банковской сфере. Люди могут работать, их сбережения будут пропадать в лопнувших банках, предприятия будут открываться, их счета закрываются в банках. 284 млрд грн - это сумма, по которой НАБУ расследует похищения по банковской сфере. Весь Пенсионный фонд меньше. Значит, украли целый Фонд! Мы могли пенсии в два раза за секунду поднять. Ответственные за это два человека: Гонтарева, которая четвертый месяц находится в отпуске, и Рожкова, которая ее замещает, и которую сейчас цинично предлагают на пост главы Нацбанка. Такого уровня хищений не было в мире! Мы не можем это "проглотить", закрыть глаза на уничтожение финансовой системы. Для пути вперед очень важно посадить в тюрьму Гонтареву и Рожкову, объясняя, что они работали с заведомыми жуликами. Это важно для страны, для ее стратегии!", - подчеркнул парламентарий.

Он выразил уверенность, что "пора брать судьбу страны в руки нормальных людей, поэтому бессрочная мирная акция под Национальным банком Украины будет продолжаться, пока банковскую систему не возглавит человек, думающий о развитии страны и ее экономики".

"Поэтому партия "За життя" начала наводить порядок в стране с Нацбанка, который, помимо того, что помогает обворовывать вкладчиков, уничтожать банки, еще и выцыганил все, что можно, и начал обрушать и без того "хрупкую" национальную валюту. Но наша партия, наши сторонники, все те, кого обманули, кто не безразличен к судьбе страны, этого не позволят сделать! Поэтому мы вышли под Нацбанк - и будем там стоять до победного конца, пока воры не сядут в тюрьму, а во главе банковской системы не поставят независимого, действительного банковского человека, который будет думать не об уничтожении финансовой системы страны, а о ее развитии, и не на словах, а на деле!" - заверил лидер партии "За життя".

При этом, по словам Рабиновича, "по уровню проблемности ситуация в банковской сфере сейчас не слишком уступает ситуации в области законодательства". Так, комментируя начало работы Верховной Рады после продолжительных каникул, политик признался, что он "был в шоке".

"Первые дни работы этого парламента меня привели в шок, потому что в повестке дня не стоял ни один из важнейших вопросов - ни про тарифы, ни про то, что пора заканчивать войну, ни про вытягивание экономики из ямы - ничего, что облегчит жизнь граждан. Зато за полтора миллиона мы перенесли знамя с одного на другой этаж, поменяли за сотни тысяч бюджетных денег ковры. А сейчас правительство протягивает силком антинародные, убийственные для людей законы, которые почему-то называются реформами… Это какой-то пир во время чумы!" - возмутился лидер партии "За життя".

Политик предложил два выхода из сложившейся политической и экономической ситуации в Украине. "Первый - спокойно, мирно идти на досрочные выборы; и второй - немедленно прекратить власти дразнить народ своей неприкрытой роскошью и абсолютным неуважением, невниманием к самым жгучим интересам людей", - резюмировал Вадим Рабинович.