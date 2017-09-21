Стало известно, зачем глава "ДНР" поехал в Кремль

MIGnews.com.ua

Глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко прибыл в Москву, в Кремль, сообщает УНИАН .

Сообщается, что официальный повод визита - посещение юбилейного выступления артиста Иосифа Кобзона. В это же время, по словам российского оппозиционера Ольги Курносовой, это только прикрытие, реально же глава "ДНР" прибыл в Россию из-за вероятного введения миротворцев на территорию Донбасса.

"Ситуация вокруг самопровозглашенных республик обостряется. Ситуация вокруг миротворцев находится на пике. Кремль озабочен. В том числе и позицией Трампа, которая практически совпадает с позицией Украины, и тем, что голосование по миротворцам может быть сделано Генеральной ассамблеей ООН, что исключит возможность наложения вето", - утверждает Курносова.