Порошенко встретился с Трампом в рамках Генассамблеи. ВИДЕО

В четверг, 21 сентября, президент Украины Петр Порошенко на полях 72-ой Генассамблеи Организации Объединенных Наций на территории Нью-Йорка начал встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом президент Украины сообщила на своей странице в микроблоге Twitter.
"Мы ожидаем, что получим от США поддержку в такое трудное для Украины время, надеемся на поддержку по миротворческой миссии, по экономическим реформам", - заявил Порошенко во время начала встречи.
"Рад встречи с Президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", - написал в своем сообщении Петр Алексеевич.
Однако, стоит отметить, что спустя несколько минут встречи президенты продолжили свой разговор без участия представителей прессы.
Как сообщал MIGnews.com.uа, Дональд Трамп призвал прекратить угрозы суверенитету государств в мире и продолжать отстаивать уважение к государственным границам, указав на ситуацию в Украине, которая страдает от агрессии Российской Федерации. Такое заявление он сделал, выступая на открытии общеполитических дебатов в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН.