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Порошенко встретился с Трампом в рамках Генассамблеи. ВИДЕО
21.09.2017 18:10

Порошенко встретился с Трампом в рамках Генассамблеи. ВИДЕО  Видеорепортаж

В четверг, 21 сентября, президент Украины Петр Порошенко на полях 72-ой Генассамблеи Организации Объединенных Наций на территории Нью-Йорка начал встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом президент Украины сообщила на своей странице в микроблоге Twitter.

"Мы ожидаем, что получим от США поддержку в такое трудное для Украины время, надеемся на поддержку по миротворческой миссии, по экономическим реформам", - заявил Порошенко во время начала встречи.

"Рад встречи с Президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", - написал в своем сообщении Петр Алексеевич.

Однако, стоит отметить, что спустя несколько минут встречи президенты продолжили свой разговор без участия представителей прессы.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, Дональд Трамп призвал прекратить угрозы суверенитету государств в мире и продолжать отстаивать уважение к государственным границам, указав на ситуацию в Украине, которая страдает от агрессии Российской Федерации. Такое заявление он сделал, выступая на открытии общеполитических дебатов в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН.  

Теги материала: Петр Порошенко, Дональд Трамп, встреча, ООН, Генассамблея
Новости СМИ2
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