Порошенко встретился с Трампом в рамках Генассамблеи. ВИДЕО

MIGnews.com.ua

В четверг, 21 сентября, президент Украины Петр Порошенко на полях 72-ой Генассамблеи Организации Объединенных Наций на территории Нью-Йорка начал встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом президент Украины сообщила на своей странице в микроблоге Twitter.

"Мы ожидаем, что получим от США поддержку в такое трудное для Украины время, надеемся на поддержку по миротворческой миссии, по экономическим реформам", - заявил Порошенко во время начала встречи.

"Рад встречи с Президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", - написал в своем сообщении Петр Алексеевич.

Однако, стоит отметить, что спустя несколько минут встречи президенты продолжили свой разговор без участия представителей прессы.