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Глава Минфин рассказал, когда украинцы ощутят результаты реформ
21.09.2017 16:32

Глава Минфин рассказал, когда украинцы ощутят результаты реформ

Результаты таких государственных реформ как земельная, исполнительной службы, а также реформы приватизации в Украине можно будет ощутить уже через год. Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.

"У нас нет много времени на подготовку. Мы и так много готовились. Уже сделали много. Земельная реформа, приватизация, реформа исполнительной службы требуют удвоенных усилий. Эти реформы не займут много времени. Через год можем их реализовать, если поставить их в приоритет", - заявил министр финансов в четверг, 21 сентября, во время выступления на Украинском финансовом форуме в Одессе.

Кроме того, Данилюк подчеркнул, что в ближайшие годы он предвидит потенциал для экономического роста в 6-7%.

"Да, я верю, что результаты реформ будут ощутимы скоро. Я поговорил с сотнями инвесторов, и у меня есть ощущение цунами в хорошем смысле этого слова", - отметил глава Минфин.

Стоит подчеркнуть, что в течение  дискуссии главный стратег по вопросам суверенного долга BlueBay Asset Management Тимоти Эш назвал такие прогнозы оптимистичными.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Петр Порошенко заявил, что сейчас есть все основания говорить о том, что украинская экономика восстанавливается. Порошенко подчеркнул, что среди ключевых приоритетов повестки дня ООН у Украины находятся области развития 2030.  

Теги материала: реформа, Министерство, Минфин, Данилюк, Министерство финансов
Новости СМИ2
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