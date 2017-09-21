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Верховная Рада 21.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
21.09.2017 11:05

Верховная Рада 21.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

В четверг, 21 сентября, Верховная Рада Украины на пленарном заседании намерена продолжить рассмотрение судебной реформы во втором чтении. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента. В сессионной зале зарегистрировались 336 депутатов.

В частности, во втором чтении нардепы рассмотрят изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты. Кроме того, во втором чтении Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

В первом чтении планируется рассмотреть изменения в Таможенный кодекс относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа, а также в Бюджетный кодекс относительно бюджетных назначений на обеспечение работы КСУ.

Теги материала: Верховная Рада, прямая трансляция, законопроект
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