Верховная Рада 21.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

В четверг, 21 сентября, Верховная Рада Украины на пленарном заседании намерена продолжить рассмотрение судебной реформы во втором чтении. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента. В сессионной зале зарегистрировались 336 депутатов.

В частности, во втором чтении нардепы рассмотрят изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты. Кроме того, во втором чтении Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

В первом чтении планируется рассмотреть изменения в Таможенный кодекс относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа, а также в Бюджетный кодекс относительно бюджетных назначений на обеспечение работы КСУ.