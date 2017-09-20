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Постпред США при ООН: Трамп не хочет развязывать войну с Северной Кореей
20.09.2017 21:58

Постпред США при ООН: Трамп не хочет развязывать войну с Северной Кореей

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не желает войны с Корейской народно-демократической республикой. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций Никки Хейли, сообщает CBS.

Кроме того, она добавила, что у Соединенных Штатов Америки есть большой выбор военных возможностей для того, чтобы преодолеть корейский кризис, однако для того, чтобы воплотить эти возможности, необходимо прибегнуть к ряду шагов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея должна быть "полностью уничтожена", если не закроет ядерную программу. Также он поблагодарил членов Совета безопасности за новые санкции против Корейской народно-демократической республики, но призвал к дальнейшему увеличению давления на страну.

Теги материала: США, КНДР, Дональд Трамп, война
Новости СМИ2
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