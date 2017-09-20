Постпред США при ООН: Трамп не хочет развязывать войну с Северной Кореей

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не желает войны с Корейской народно-демократической республикой. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций Никки Хейли, сообщает CBS .

Кроме того, она добавила, что у Соединенных Штатов Америки есть большой выбор военных возможностей для того, чтобы преодолеть корейский кризис, однако для того, чтобы воплотить эти возможности, необходимо прибегнуть к ряду шагов.